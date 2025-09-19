By Vimlesh Kumar Bhurtiya
IAS अधिकारी को कितनी छुट्टियां मिलती हैं?
एक आईएएस अधिकारी को कितनी छुट्टियां मिलती हैं यह सवाल कई लोगों का हो सकता है।
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
एक आईएएस अधिकारी को लगभग 20 दिनों की राजपत्रित छुट्टियां मिलती हैं।
उन्हें दो दिनों के लिए प्रतिबंधित छुट्टियां भी मिलती हैं। इसके अलावा आठ दिनों के लिए आकस्मिक अवकाश या सीएल भी दिया जाता है।
आईएएस अधिकारी को लगभग 104 दिनों का सप्ताहांत मिलता है। 30 दिन की सवैतनिक छुट्टी भी दी जाती है। 20 दिनों के लिए आधे वेतन वाली छुट्टियां भी मिलती हैं।
जानकारी के मुताबिक, आईएएस अधिकारी 5 वर्ष के लिए अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं।
आईएएस अधिकारी यदि पुरुष है तो 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलता है। जबकि महिला अधिकारी को मातृत्व अवकाश 180 दिनों का मिलता है।
पढ़ाई के लिए दो से तीन साल की छुट्टी ली जा सकती है। हालांकि, इसके लिए पाठ्यक्रम सार्वजनिक मामलों से संबंधित होना चाहिए।
एक पुरुष आईएएस अधिकारी 15 दिन का दत्तक ग्रहण अवकाश ले सकता है, जबकि महिला अधिकारी को ये छुट्टियां 180 दिनों के लिए मिलती हैं।
