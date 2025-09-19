By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

IAS अधिकारी को कितनी छुट्टियां मिलती हैं?

एक आईएएस अधिकारी को कितनी छुट्टियां मिलती हैं यह सवाल कई लोगों का हो सकता है।

आईएएस अधिकारी को छुट्टी

ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

जानिए

एक आईएएस अधिकारी को लगभग 20 दिनों की राजपत्रित छुट्टियां मिलती हैं।

20 दिनों की राजपत्रित छुट्टियां

उन्हें दो दिनों के लिए प्रतिबंधित छुट्टियां भी मिलती हैं। इसके अलावा आठ दिनों के लिए आकस्मिक अवकाश या सीएल भी दिया जाता है।

प्रतिबंधित और आकस्मिक छुट्टियां

आईएएस अधिकारी को लगभग 104 दिनों का सप्ताहांत मिलता है। 30 दिन की सवैतनिक छुट्टी भी दी जाती है। 20 दिनों के लिए आधे वेतन वाली छुट्टियां भी मिलती हैं।

104 दिनों का सप्ताहांत

जानकारी के मुताबिक, आईएएस अधिकारी 5 वर्ष के लिए अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं।

5 वर्ष की अवैतनिक छुट्टियां

आईएएस अधिकारी यदि पुरुष है तो 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलता है। जबकि महिला अधिकारी को मातृत्व अवकाश 180 दिनों का मिलता है।

पितृत्व और मातृत्व अवकाश

पढ़ाई के लिए दो से तीन साल की छुट्टी ली जा सकती है। हालांकि, इसके लिए पाठ्यक्रम सार्वजनिक मामलों से संबंधित होना चाहिए।

स्टडी लीव

एक पुरुष आईएएस अधिकारी 15 दिन का दत्तक ग्रहण अवकाश ले सकता है, जबकि महिला अधिकारी को ये छुट्टियां 180 दिनों के लिए मिलती हैं।

दत्तक ग्रहण अवकाश

IPS अधिकारी की ड्यूटी कितने घंटे की होती है?

