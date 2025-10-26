By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

विराट कोहली ने ODI में कितने अर्धशतक लगाए हैं?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 74 रनों की पारी के साथ विराट कोहली लगातार चर्चा में बने हुए हैं।

चर्चा में विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

उनके रिकॉर्ड्स के बारे में ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं।

विराट के रिकॉर्ड्स

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली टी-20 और टेस्ट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं।

टी-20 और टेस्ट से संन्यास 

Video Credit: Social Media

वे सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हुए नजर आएंगे।

सिर्फ वनडे में आएंगे नजर

Pic Credit: Social Media

भारतीय क्रिकेट फैंस यह उम्मीद लगा रहे हैं कि विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलकर ही क्रिकेट को अलविदा कहेंगे।

2027 वर्ल्ड कप तक की उम्मीद

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में कितने शतक और अर्धशतक लगाए हैं, यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।

कितने शतक और अर्धशतक

Pic Credit: Social Media

 आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विराट कोहली वनडे क्रिकेट में कुल 305 मैच खेले हैं, जिसकी 293 पारियों में बैटिग की है।

विराट ने 293 पारियों में की है बल्लेबाजी

Pic Credit: Social Media

इन 293 पारियों में उन्होंने 51 शतक लगाए हैं।

लगाए हैं 51 शतक

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में अब तक कुल 75 अर्धशतक लगाए हैं।

विराट के नाम 75 अर्धशतक

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में सिंगल लेकर कितने हजार रन बनाए हैं?

 Click Here