विराट कुल कितने चौके और सिक्स जड़ चुके?
भारतीय क्रिकेट टीम के
स्टार
बल्लेबाज विराट
कोहली
की गिनती दुनिया के
टॉप
बल्लेबाज में होती है।
वे
टेस्ट
और टी-20
फार्मैट
से संन्यास ले चुके हैं।
टॉप बल्लेबाज
आज हम आपको
कोहली
के कुल चौके और
सिक्स
कितने हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
कोहली
ने 123
टेस्ट
मैच और
125
टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।
कोहली
अबतक
308
वनडे
मैच और 267 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।
कुल मैच
Photo: ICC/FB
विराट के नाम
टेस्ट
फॉर्मैट
में कुल 30
सिक्स
दर्ज हैं। वहीं
वनडे
फॉर्मैट
में कुल 165
सिक्स
जड़ चुके हैं।
Photo: ICC/FB
टेस्ट और वनडे सिक्स
टी-20 इंटरनेशनल की बात करें तो
कोहली
के नाम कुल 124
सिक्स
दर्ज हैं।
टी-20 इंटरनेशनल सिक्स
Photo: ICC/FB
बात करें इंडियन
प्रीमियर
लीग
(
आईपीएल
) की तो उन्होंने 267 मैच खेले हैं जिनमें 291
सिक्स
जड़े हैं।
आईपीएल सिक्स
Source: Insta
टेस्ट
में 1027 चौके जड़े तो टी-20
इंटरेनशनल
में 369
चौके
।
वहीं
वे
वनडे
में
अबतक
1356 चौके तो
आईपीएल
में 771 चौके जड़ चुके हैं।
इतने चौके
Source: Insta
आपको बता दें कि विराट ने
टेस्ट
में 9230 रन तो टी-20 इंटरनेशनल में 4188 रन बनाए। वहीं
वनडे
में
अबतक
14557 रन तो
आईपीएल
में 8661 रन बना चुके हैं।
कुल रन
Photo: ICC/FB
शतकों की बात करें तो विराट ने
टेस्ट
में 30 तो टी-20 इंटरनेशनल में 1 शतक जड़ा। वहीं
वनडे
में वे
अबतक
53 तो
आईपीएल
में 8 शतक जड़ चुके हैं।
कुल शतक
Photo: ICC/FB
