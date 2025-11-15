By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने अब तक कितने पांच विकेट हॉल लिए हैं?

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता में खेले जा रहे पहले टेस्ट में 5 विकेट चटकाए।

बुमराह का फाइफर

उन्होंने सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन (31) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था। 

रिकेल्टन को किया आउट

इसके बाद उन्होंने एडेन मार्करम (31) को अपना शिकार बनाया।

मार्करम को भी भेजा पवेलियन

इसके बाद बुमराह ने टोनी डी जोरजी (24), साइमन हार्मर (5) और केशव महाराज (0) को पवेलियन भेजकर अपने 5 विकेट पूरे किए।

इन तीन बल्लेबाजों को भी किया आउट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह का टेस्ट क्रिकेट में ये चौथा पांच विकेट हॉल था।

अफ्रीका के खिलाफ चौथा पांच विकेट हॉल

बुमराह ने कोलकाता में खेले जा रहे इस मैच में 14 ओवर गेंदबाजी की और 5 मेडन ओवर के साथ 27 रन देकर ये 5 विकेट लिए।

14 ओवर की गेंदबाजी में 5 विकेट

बुमराह ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2018 में अपना पहला पांच विकेट हॉल पूरा किया था।

2018 में पहली बार 

टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने अब तक 51 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 96 पारियों में 19.52 की औसत के साथ 231 विकेट लिए है।

अब तक का टेस्ट करियर

जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर का यह 16वां 5 विकेट हॉल है। यानी जसप्रीत बुमराह ने 96 टेस्ट पारियों में से 16 पारियों में 5 विकेट या उसके अधिक चटकाए हैं, जो अपने आप में शानदार रिकॉर्ड है।

16 पांच विकेट हॉल

