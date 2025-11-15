By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने अब तक कितने पांच विकेट हॉल लिए हैं?
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता में खेले जा रहे पहले टेस्ट में 5 विकेट चटकाए।
बुमराह का फाइफर
Pic Credit: Social Media
उन्होंने सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन (31) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था।
रिकेल्टन को किया आउट
Pic Credit: Social Media
इसके बाद उन्होंने एडेन मार्करम (31) को अपना शिकार बनाया।
मार्करम को भी भेजा पवेलियन
Pic Credit: Social Media
इसके बाद बुमराह ने टोनी डी जोरजी (24), साइमन हार्मर (5) और केशव महाराज (0) को पवेलियन भेजकर अपने 5 विकेट पूरे किए।
इन तीन बल्लेबाजों को भी किया आउट
Pic Credit: Social Media
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह का टेस्ट क्रिकेट में ये चौथा पांच विकेट हॉल था।
अफ्रीका के खिलाफ चौथा पांच विकेट हॉल
Pic Credit: Social Media
बुमराह ने कोलकाता में खेले जा रहे इस मैच में 14 ओवर गेंदबाजी की और 5 मेडन ओवर के साथ 27 रन देकर ये 5 विकेट लिए।
14 ओवर की गेंदबाजी में 5 विकेट
Pic Credit: Social Media
बुमराह ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2018 में अपना पहला पांच विकेट हॉल पूरा किया था।
2018 में पहली बार
Pic Credit: Social Media
टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने अब तक 51 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 96 पारियों में 19.52 की औसत के साथ 231 विकेट लिए है।
अब तक का टेस्ट करियर
Pic Credit: Social Media
जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर का यह 16वां 5 विकेट हॉल है। यानी जसप्रीत बुमराह ने 96 टेस्ट पारियों में से 16 पारियों में 5 विकेट या उसके अधिक चटकाए हैं, जो अपने आप में शानदार रिकॉर्ड है।
16 पांच विकेट हॉल
Pic Credit: Social Media
गाय कितने साल तक जिंदा रह सकती है?
Click Here