By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
एक बार में कितने अंडे देती है किंग कोबरा?
किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इससे जुड़े कई दिलचस्प बाते हैं, जिन्हें जानने के लिए लोग दिलचस्पी रखते हैं।
किंग कोबरा
ऐसे में क्या आप जानते हैं कि मादा किंग कोबरा एक बार में कितने अंडे देता है?
कितने अंडे देती है
किंग कोबरा प्रजाति के सांप ज्यादातर भारत और एशिया के अन्य देशों में पाए जाते हैं। इनका जीवन काल 20 से 25 साल तक होता है।
जीवनकाल
इस नस्ल के सांपों की लंबाई आमतौर पर 10 से 13 फीट तक होती है। यह इतने मजबूत होते हैं कि अपनी पूंछ पर पूरा शरीर खड़ा कर सकते हैं।
लंबाई
मादा किंग कोबरा एक बार में 10 से 30 अंडे तक देती है। आमतौर पर अप्रैल-जुलाई में अंडे निकलते हैं।
10 से 30 अंडे
यह अंडे 45 से 70 दिनों में फूटते हैं और तब जाकर उनमें से किंग कोबरा का जन्म होता है।
कब तक होता है जन्म
मादा किंग कोबरा जब अंडे देती है तो पहले उसका चौड़ा बेस बनाती है और फिर पहाड़ की तरह एक के ऊपर एक के क्रम में अंडे देती है।
कैसे देती हैं अंडे
स्वर्ण के समान पीला दिखने वाले अंडों से नर सांप जबकि लंबी धारीदार रेखाओं वाले अंडों से मादा कोबरा का जन्म होता है।
रंग
अंडों से निकले बच्चों की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर यानी 8 से 12 इंच तक होती है।
बच्चों की लंबाई
सात दिनों तक इनका रंग सफेद होता है, हालांकि उसके बाद काला होने लगता है। दांत निकल आते हैं और सिर्फ 21 दिन के अंदर इनमें विष पैदा होने लगता है।
विष कब पैदा होता है
