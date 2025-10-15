By Vimlesh Kumar Bhurtiya
नोबेल पुरस्कार विजेता को कितने करोड़ रुपये मिलते हैं?

नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है।

अल्फ्रेड नोबेल

उन्होंने अपने जीवनकाल में कई आविष्कार किए, लेकिल सबसे ज्यादा डायनामाइट के आविष्कार के लिए उन्हें पहचाना गया।

डायनामाइट का आविष्कार

अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में महसूस किया कि उनके खोजों आविष्कारों का उपयोग युद्द और विनाश में भी किया जा सकता है।

युद्ध और विनाश में हो सकता है दुरुपयोग

यही कारण था कि उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मानवता की भलाई, विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया।

मानवता की भलाई की सोच

साल 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपना वसीयतनाम लिखा। जिसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 94 फीसदी नोबेल पुरस्कार के लिए छोड़ दिया।

कुल संपत्ति का 94 फीसदी

अल्फ्रेड नोबेल की यह संपत्ति 31 मिलियन स्वीडिश क्रोनर थी। 

31 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 

अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा की उनकी 31 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की संपत्ति के ब्याज से पुरस्कार दिए जाएं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मूलधन को छुआ न जाए। यह एक स्थायी निधि के तौर पर काम करेगी।

इस संपत्ति का ब्याज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के समय में उनके द्वारा छोड़ी गई यह धनराशि और उससे अर्जित ब्याज करोड़ों डॉलर के पुरस्कार में बदल गई है।

करोड़ डॉलर का ब्याज

साल 2025 में प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (लगभग 10.38 करोड़ रुपये) की धनराशि प्रदान की जाएगी। बता दें कि संयुक्त विजेताओं में धनराशि बराबर-बराबर बांटी जाएगी।

इस साल मिलेंगे इतने करोड़

