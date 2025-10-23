By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 23, 2025
ताजमहल को बनाने में कितने करोड़ रुपये लगे थे?
भारत के आगरा में स्थित ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है।
ताजमहल
इसे यमुना नदी के किनारे बनाया गया है।
यमुना के किनारे
इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कराया था, जिसकी मृत्यु 1631 में हुई थी।
मुमताज की याद में
ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू होकर 1653 में पूरा हुआ।
निर्माण कार्य का समय
ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे।
22 साल लगे
इसे यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है।
विश्व धरोहर स्थल
ताजमहल की वास्तुकला फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है।
वास्तुकला
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताजमहल के निर्माण में शाहजहां ने उस समय के हिसाब से अनुमानित 320 लाख रुपये खर्च किए थे, जो आज के मूल्य में लगभग 7,00,000 लाख रुपये (लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर हो सकता है।
इतने करोड़ रुपये लगे
बता दें कि इस भव्य स्मारक को बनाने में 20,000 से अधिक कारीगरों ने काम किया।
इतने हजार मजदूरों ने किया काम
