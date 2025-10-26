By Vimlesh Kumar Bhurtiya
October 26, 2025
ODI में विराट और रोहित की कितनी शतकीय साझेदारियां हुई हैं?
रोहित शर्मा और विराट कोहली को मॉर्डन क्रिकेट का ग्रेट कहा जाता है।
रोको की जोड़ी
इन दोनों ने लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए बड़ी पारियां खेली हैं।
खेली हैं बड़ी पारियां
दोनों ने टीम इंडिया के लिए कई शतक जड़े हैं तो साथ में कई शतकीय साझेदारियां भी की हैं।
शतकीय साझेदारी
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में एक बार फिर शतकीय साझेदारी की।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शानदार पार्टनरशिप
इन दोनों की शतकीय साझेदारी की वजह से भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से जीत हासिल करने में सफल रहा।
भारत 9 विकेट से जीता
विराट और रोहित की जोड़ी ने भारत के लिए वनडे क्रिकेट में कितनी शतकीय साझेदारियां की हैं, यह सवाल कई लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
दोनों के बीच कितनी शतकीय साझेदारियां
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित और कोहली के बीच ये 19वीं शतकीय साझेदारी थी, जिसके बाद वह वनडे में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं।
19 शतकीय पार्टनरशिप
इस लिस्ट में पहले नंबर पर तेंदुलकर और गांगुली की जोड़ी है जिन्होंने 26 बार शतकीय साझेदारी की है।
सचिन और गांगुली पहले नंबर पर
वहीं, दूसरे नंबर पर श्रीलंका की तिलकरत्ने दिलशान और कुमार संगाकारा की जोड़ी है, जिन्होंने 20 बार वनडे में शतकीय साझेदारी की है।
दिलशान-संगाकारा नंबर 2 पर
