यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक लगाए हैं?
भारतीय टीम के बाएं हाथ के स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं।
यशस्वी जायसवाल
फिलहाल, यशस्वी जायसवाल को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में मौका मिल रहा है और वे इस फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं।
बेहतरीन प्रदर्शन
यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही सीरीज के दूसरे मैच की पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया है।
शानदार बल्लेबाजी
यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में शानदार 175 रन बनाए। वे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन गए।
175 रनों की पारी
यशस्वी जायसवाल के पास दोहरा शतक मारने का अच्छा मौका था, लेकिन वे रन आउट हो गए।
दोहरे शतक से चूके
जायसवाल ने अब तक अपने टेस्ट करियर में कितने शतक लगाए हैं यह सवाल कुछ लोगों के मन में आ सकता है।
कितने टेस्ट शतक लगाए हैं?
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
जायसवाल ने अपने करियर में अब तक कुल 25 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 47 पारियों में बल्लेबाजी की है।
47 पारियों में की है बल्लेबाजी
जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर में अब तक कुल 7 शतक लगाए हैं।
लगाए हैं 7 टेस्ट शतक
उन्होंने टेस्ट में 12 अर्धशतक भी लगाए हैं। यशस्वी जायसवाल भारत के लिए बेहतरीन खिलाड़ी साबित होते जा रहे हैं।
12 अर्धशतक भी जड़े हैं
