अजगर में कितनी हड्डियां होती हैं?
धरती पर सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर अजगर को माना जाता है। साथ ही यह विशाल जानवर भी है।
खतरनाक अजगर
लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजगर के शरीर में कुल कितनी हड्डियां है।
कुल हड्डी
आपको जानकर हैरानी होती है कि धरती पर मौजूद जितने भी जीव हैं, उनमें से सबसे ज्यादा हड्डी अजगर में होती है।
सबसे ज्यादा हड्डी
अजगर सांप के शरीर मे लगभग 1800 तक हड्डियां होती है।
1800 हड्डी
अजगर 900 सेमी तक लंबा और 200 किलो तक वजन का हो सकता है।
लंबाई व वजन
लेकिन नर मादा की तुलना में बहुत छोटे और हल्के होते हैं।
तुलना
अजगर 30 साल तक जीवित रह सकता है।
जीवित
इसके प्रजनन का समय 60 या 70 दिनों के बीच होता है।
प्रजनन का समय
यह अगर किसी को भी अपने शिकंजे में ले लेता है तो इसकी पकड़ से बच पाना मुश्किल होता है।
बचना मुश्किल
