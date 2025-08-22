By Vimlesh Kumar Bhurtiya
एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम के कितने बल्लेबाजों ने शतक लगाया है?

साल 2025 का एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसके लिए 19 अगस्त को भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

भारतीय टीम के इस स्क्वॉड में सूर्यकुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाया गया है। दो विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और जितेश शर्मा हैं।

कप्तान और उप-कप्तान

एशिया कप के लिए भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है- सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और हर्षित राणा।

ये है 15 सदस्यीय टीम

इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल को स्टैंडबाय में भी रखा गया है।

स्टैंडबाय प्लेयर

एशिया कप के लिए चुनी गई इस टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज हैं।

एक से बढ़कर एक बल्लेबाज

इस टीम में चुने गए बल्लेबाजों में से 5 बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं। कौन-कौन हैं ये बल्लेबाज आपको बताते हैं।

पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं शतक

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चार शतक लगाए हैं। 

सूर्यकुमार यादव (4 शतक)

संजू सैमसन के नाम टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीन शतक हैं। 

संजू सैमसन (3 शतक)

अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में दो-दो शतकीय पारियां खेली हैं।

अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा (2-2 शतक)

इसके अलावा उप-कप्तान शुभमन गिल ने भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक शतक जड़ा है। एक शतक यशस्वी जायसवाल ने भी टी-20 फॉर्मेट में लगाया है, लेकिन वे 15 सदस्यीय टीम में नहीं बल्कि रिजर्व में हैं।

एक शतक गिल के नाम

