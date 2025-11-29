By Dheeraj Pal
एक बार में कितने बच्चे दे सकता है बिच्छू?
बिच्छू इस धरती पर पाए जाने वाले बहुत ही अनोखे जीव हैं।
अनोखे जीव
बिच्छू के पास एक विशेष तरह का डंक होता है, जिसे मारकर यह अपने शिकार को घायल करता है।
डंक
कई बार बिच्छू इंसानों को भी डंक मार देते हैं। डंक का का दर्द असहनीय होता है।
असहनीय दर्द
लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिच्छू एक बार में कितने बच्चों को जन्म दे सकता है। चलिए इस बारे में जानते हैं।
कितने बच्चों को देता जन्म
बिच्छू एक बार में इतने अधिक बच्चे दे देता है, जिसे गिनने में आपकी हालत खराब हो जाए।
अधिक बच्चे
बताया जाता है कि बिच्छू एक बार में करीब 100 बच्चों को जन्म देते हैं।
100 से अधिक बच्चे
बिच्छू का जहर इस दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ है। इसके 1 लीटर की कीमत 84 करोड़ रुपये तक हो सकती है।
तरल पदार्थ
कई बिच्छू ऐसे होते हैं, जो बिना भोजन के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है। कई बार तो वह एक साल तक बिना खाना खाए रह जाता है।
बिना खाए रह सकते हैं
अन्य जीवों की तरह बिच्छू अंडे नहीं देते हैं बल्कि वह बच्चे पैदा करते हैं। माना जाता है कि बिच्छू डायनासोर से भी पुराने जीव हैं।
पुराने जीव
कई बार जब मां भूखे मरने लगती है तो अपने बच्चों को भी खा जाती है। हालांकि, यह अंतिम स्थिति होती है।
बच्चों को मार खा जाती है
