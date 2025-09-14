By Vimlesh kumar 
PUBLISHED Sept 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने कितने एशिया कप जीते हैं?

रोहित शर्मा भारत के बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं।

रोहित शर्मा

Pic Credit: Social Media

टी-20 और वनडे क्रिकेट में उनका बेहद शानदार प्रदर्शन रहा है।

शानदार प्रदर्शन

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा लंबे समय से भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। उन्होंने एशिया कप में भारतीय टीम की कप्तानी की है।

रोहित शर्मा की कप्तानी

Video Credit: Social Media

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने कितने एशिया कप जीते हैं, यह सवाल लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं।

भारत ने कितने एशिया कप जीते?

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा ने साल 2018 में पहली बार एशिया कप की कप्तानी की थी और टीम को चैंपियन बनाया था।

2018 में बनाया था चैंपियन

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने साल 2022 का एशिया कप भी खेला था। हालांकि, इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था।

2022 में हार का सामना करना पड़ा

Pic Credit: Social Media

भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में साल 2023 के एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था।

2023 में खिताब अपने नाम किया

Pic Credit: Social Media

इस तरह भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में तीन बार एशिया कप खेला है, जिसमें से दो बार टीम चैंपियन बनी है।

दो बार बनी है चैंपियन

Pic Credit: Social Media

सीधे शब्दों में कहें तो रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने साल 2018 और 2023 का एशिया कप अपने नाम किया था। रोहित ने भारत को दो बार एशिया कप जिताया है।

2018 और 2023 में मिला खिताब

Pic Credit: Social Media

टी 20I के टॉप 5 स्कोर, एक बार तो 350 बनते बनते रह गए

 Click Here