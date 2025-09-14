By Vimlesh kumar
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने कितने एशिया कप जीते हैं?
रोहित शर्मा भारत के बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं।
टी-20 और वनडे क्रिकेट में उनका बेहद शानदार प्रदर्शन रहा है।
रोहित शर्मा लंबे समय से भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। उन्होंने एशिया कप में भारतीय टीम की कप्तानी की है।
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने कितने एशिया कप जीते हैं, यह सवाल लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं।
रोहित शर्मा ने साल 2018 में पहली बार एशिया कप की कप्तानी की थी और टीम को चैंपियन बनाया था।
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने साल 2022 का एशिया कप भी खेला था। हालांकि, इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था।
भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में साल 2023 के एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था।
इस तरह भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में तीन बार एशिया कप खेला है, जिसमें से दो बार टीम चैंपियन बनी है।
सीधे शब्दों में कहें तो रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने साल 2018 और 2023 का एशिया कप अपने नाम किया था। रोहित ने भारत को दो बार एशिया कप जिताया है।
