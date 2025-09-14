MS धोनी की कप्तानी में भारत कितने एशिया कप हारा?

भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तानों का जब भी जिक्र आता है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे पहले लिया जाता है।
महेंद्र सिंह धोनी
महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को 2007 का टी-20 वर्ल्ड कप जिताया। धोनी की कप्तानी में ही भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया।
भारत को जिताए 2 वर्ल्ड कप
इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2013 में नई और यंग भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया।
जीता चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब
धोनी ने भारत को दो एशिया कप भी जिताए। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2010 में एशिया कप का खिताब जीता। इतना ही नहीं, धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2016 का एशिया कप का खिताब भी जीता।
दो एशिया कप भी जिताए
हालांकि, इन सफलताओं के पीछे उनकी कई असफलताएं भी छिप गईं। धोनी ने एक तरह भारत को जहां तीन आईसीसी ट्रॉफी जिताए, वहीं, टीम इंडिया को उनकी कप्तानी में 7 आईसीसी टूर्नामेंट हारने भी पड़े।
छिप गईं असफलताएं
धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम साल 2009, 2010, 2012, 2014 और 2016 का टी-20 वर्ल्ड कप हारी। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2015 के वर्ल्ड कप में भी धोनी को हार का सामना करना पड़ा।
हारे 7 आईसीसी टूर्नामेंट्स
ठीक ऐसा ही धोनी के साथ एशिया कप में भी हुआ। धोनी ने एक तरफ जहां भारत को दो बार एशिया कप में जीत दिलाई, वहीं उन्हें कई मरतबा हार का भी सामना करना पड़ा।
एशिया कप में भी मिली हार
धोनी ने पहली बार एशिया कप की कप्तानी साल 2008 में की थी। पहली बार उन्हें हार मिली थी। धोनी 2012 का भी एशिया कप हार गए थे। 2014 में भी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, वे 2010 और 2016 में इस टूर्नामेंट को जीतने में सफल रहे थे।
3 बार झेलनी पड़ी हार
इस तरह देखा जाए तो धोनी ने अपने करियर में कुल 5 बार एशिया कप की कप्तानी की है, जिसमें से तीन बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि दो बारे वे चैंपियन बने।
2 बार बने चैंपियन
