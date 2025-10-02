By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 02, 2025
श्री राम ने रावण को कितने बाणों में मारा था?
रामायण की कथा के अनुसार, श्रीराम ने रावण का वध किया था और उसी दिन से दशहरा मनाने की परंपरा शुरू हुई।
दशहरे का पर्व
इस दिन पूरे देश में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जो हमें यह संदेश देते हैं कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है।
रावण के पुतले
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्रीराम ने रावण को कितने बाणों में मारा था? चलिए इससे जुड़ी पौराणिक कथा जानते है।
कितने तीर में मरा था रावण
श्रीरामचरितमानस के अनुसार भगवान राम ने रावण को मारने के लिए 31 बाण चलाए थे।
31 बाण
इन 31 बाणों में 1 बाण रावण के नाभि पर लगा था, 10 बाण से उसके 10 सिर अलग हुए।
कहां लगे थे तीर
साथ ही 20 बाण से उसके हाथ धड़ से अलग हुए थे। कहा जाता है कि जब रावण का विशाल धड़ पृथ्वी पर गिरा था तो पृथ्वी डगमगाने लगी थी।
धरती पर गिरा था रावण का धड़
श्रीराम ने रावण को दिव्य अस्त्र से मारा था, जिसे ब्रह्मा देव ने रावण को ही दिया था।
दिव्य अस्त्र
हनुमान जी रावण के इस अस्त्र को लंका से लेकर आए थे और विभीषण ने रामजी को बताया था कि रावण की नाभि पर वार करने से ही उसका अंत होगा।
हनुमान जी लाए थे अस्त्र
भगवान श्री राम ने त्रेतायुग में आश्विन शुक्ल की दशमी तिथि को मारा था, इसलिए इस दिन को विजयादशी के रूप में मनाया जाता है।
विजयादशमी
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
