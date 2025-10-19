By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 19, 2025
कितने साल तक जिंदा रहता है मुर्गा, आपको नहीं पता होगा
मुर्गे के बारे में आप बहुत सी बातें जानते होंगे। इसे सुबह का अलार्म भी कहा जाता है।
मुर्गा
ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी बांग-खड़खड़ाहट सुबह-सुबह सुनाई देती है।
सुबह देता है आवाज
मुर्गे के मांस को लोग खाने में बहुत पसंद करते हैं।
अंडे और मांस के लिए उपयोगी
एक मुर्गा कितने सालों तक जीवित रह सकता है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जबाव शायद ही सबको पता हो।
कितने समय तक रह सकता है जीवित
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि मुर्गे की औसत उम्र कितनी होती है।
जानिए मुर्गे की उम्र
एक देसी मुर्गा औसतन 5 से 8 साल तक जीवित रह सकता है।
देसी मुर्गे की औसत उम्र
कुछ स्वस्थ मुर्गियां 8 से 10 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकती हैं, बशर्ते अगर उनकी सही देखभाल हो।
अच्छे देखभाल पर मुर्गियों की उम्र
ब्रॉयलर मुर्गे वह होते हैं जो मांस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुर्गे सिर्फ कुछ हफ्तों के भीतर मार दिए जाते हैं।
सबसे कम जीते हैं ये मुर्गे
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडा देने वाली मुर्गियां उत्पादन और अंडे देने के दबाव में होती हैं, जो उनके जीवन जीने की उम्र को प्रभावित कर सकता है।
कम जीने की ये है वजह
