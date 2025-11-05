By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 05, 2025
कितने साल तक जिंदा रहता है गधा?
गधा एक बेहद समझदार और मेहनती जानवर है। जी हां, सही पढ़ा आपने। गधे को हम अक्सर मूर्खता से जोड़ते हैं, लेकिन यह मूर्ख कतई नहीं होता।
गधा
गधा समझदार जानवर होता है। इसे कोई भी काम आसानी से सिखाया जा सकता है।
काम सीखने में समझदार
गधे के बारे में कई लोगों के मन में दिलचस्प सवाल भी रहते हैं।
गधे से जुड़े सवाल
कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि गधे की उम्र कितनी होती है।
कितनी होती है गधे की उम्र?
यानी गधा जन्म लेने के बाद कितने साल तक जीवित रहता है।
कितने साल तक रहता है जीवित
आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गधे की औसत उम्र 40 वर्ष होती है।
ये होती है गधे की औसत उम्र
कई बार गधा 50 साल तक भी जिंदा रह सकता है। ऐसे कई केस सामने आए हैं।
50 साल तक भी रह सकता है जिंदा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जंगली गधे की उम्र पालतू गधे से कम होती है। जंगली गधे की औसत उम्र 30 वर्ष होती है।
जंगली गधे की इतनी उम्र
