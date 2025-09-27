By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 27, 2025
मगरमच्छ की उम्र कितनी होती है?
मगरमच्छ धरती पर मौजूद दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं।
पुराने जीव
इन्हें अक्सर खतरनाक जीव के रूप में देखा जाता है, जो दूसरे जीवों पर हमला करने में बिल्कुल नहीं झिझकते।
खतरनाक जीव
मगरमच्छों के बारे में एक बात बहुत कम लोगों को पता है कि इनका पेट कभी नहीं भरता।
नहीं भरता है पेट
ये पेट भर खाने के बाद भी शिकार दिखने पर उस पर तुरंत हमला कर देते हैं।
तुरंत करता है हमला
मगरमच्छ इतना खतरनाक जानवर होता है कि शेर जैसे खूंखार शिकारी जानवर भी उससे खौफ खाते हैं।
खूंखार शिकारी
शिकार के मामले में ये काफी तेज होते हैं, हालांकि अमूमन ये सोते भी बहुत हैं।
सोते नहीं
लेकिन क्या आप जानते है कि मगरमच्छ की उम्र कितनी होती है? चलिए आज हम आपको इस बारे में जानते हैं।
उम्र
मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ 50 से 60 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये वहीं शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं
मीठे पानी में
जबकि वहीं खारे पानी के मगरमच्छ की उम्र और ज्यादा होती है और ये लगभग 70 सालों तक जिंदा रहते हैं।
खारे पानी में
