By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
घोड़े कितने दिन तक जिंदा रहते हैं?
घोड़ा एक विशालकाय जानवर है, जो काफी शक्तिशाली होता है। यह तेज भागने वाला भी जानवर है।
विशालकाय जानवर
दुनियाभर में 200 से अधिक घोड़े की नस्लें पायी जाती हैं।
घोड़े की नस्लें
इन सभी नस्लों के घोड़ों की उम्र अलग-अलग हो सकती है।
अलग-अलग उम्र
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि घोड़ों की उम्र कितनी होती है?
कितनी उम्र होगी
औसतन घोड़े लगभग 25 से 30 साल जिंदा रहते हैं।
30 साल तक
लेकिन अगर घोड़ों की देखभाल ठीक तरीके से की जाएं, तो इनकी उम्र में इजाफा हो सकता है।
उम्र में इजाफा
जंगली घोड़ा की बात करें, तो इनकी औसतन उम्र 15 या 16 वर्ष हो सकती है।
जगंली घोड़े की उम्र
घोड़ों की औसत जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है- जैसे- उनकी जीवनशैली, नस्ल और आकारा।
निर्भर
शेफ क्यों पहनते हैं सफेद टोपी, जानें दिलचस्प बातें
Click Here
यही वजह है कि घरेलू घोड़े जंगली घोड़ों की तुलना में अधिक दिनों तक जिंदा रहते हैं।
जिंदा