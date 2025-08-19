By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 18, 2025
ट्रेन आने से कितनी देर पहले रेलवे फाटक बंद कर दिया जाता है?
रेलवे फाटक सड़क और रेल यातायात को सुरक्षित रखता है। ट्रेन आने से पहले फाटक बंद करना जरूरी है। आइए जानें, यह कितनी देर पहले बंद होता है।
रेलवे फाटक
ट्रेन के 4-6 किमी दूर होने पर फाटक बंद होता है, जो 4-12 मिनट ले सकता है। यह ट्रेन की गति पर निर्भर करता है।
फाटक बंद करने का समय
स्टेशन मास्टर गेटमैन को फोन पर फाटक बंद करने का आदेश देता है। यह सिग्नल सिस्टम से जुड़ा होता है, जो ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
स्टेशन मास्टर का आदेश
रेलवे फाटक सिग्नल से इंटरलॉक होता है। फाटक बंद नहीं होने पर ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता, जिससे यह रुक जाती है। यह सुरक्षा के लिए जरूरी है।
सिग्नल और इंटरलॉक सिस्टम
तेज ट्रेनों के लिए फाटक जल्दी बंद होता है, जबकि धीमी ट्रेनों के लिए समय अधिक हो सकता है। औसतन, 10 मिनट पहले फाटक बंद किया जाता है।
ट्रेन की गति का प्रभाव
गेटमैन स्टेशन मास्टर के आदेश पर फाटक बंद करता है। वह मनमाने ढंग से फाटक नहीं खोल सकता। ट्रेन गुजरने के बाद ही फाटक खोला जाता है।
गेटमैन की जिम्मेदारी
ट्रेन पूरी तरह गुजरने के 2-3 मिनट बाद फाटक खोला जाता है। स्टेशन मास्टर की अनुमति के बाद ही गेटमैन फाटक खोलता है।
ट्रेन गुजरने के बाद
ट्रेन देरी होने पर फाटक लंबे समय तक बंद रह सकता है, जिससे जाम लगता है। यह यात्रियों और राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बनता है।
देरी से परेशानी
फाटक जल्दी बंद करना दुर्घटनाओं को रोकता है। रेलवे का सिस्टम सड़क और रेल यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, भले ही यह असुविधा दे।
सुरक्षा सबसे जरूरी
रेलवे ओवरब्रिज निर्माण से फाटक बंद होने की समस्या खत्म हो सकती है। यह जाम और देरी को कम करेगा, जिससे यात्रा सुगम होगी।
बेहतर भविष्य
