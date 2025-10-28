By Mohit
कैसी है अब चोटिल श्रेयस अय्यर की तबीयत?
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भारतीय खिलाड़ी श्रेयस कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हो गए थे।
श्रेयस अय्यर का ईलाज सिडनी में चल रहा है। वे आईसीयू में भर्ती थे लेकिन अब मीडिया में जारी रिपोर्ट्स की मानें तो वे बाहर आ चुके हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस को अस्पताल से डिस्चार्ज होने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं।
वहीं परिवार के लोग भी जल्द सिडनी पहुंच सकते हैं ताकि करीबी लोगों के साथ रहने से उनकी देखभाल और अच्छे से हो सके।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज से पहले सूर्यकुमार यादव ने भी श्रेयस को लेकर कुछ बातें साझा कीं।
सूर्यकुमार के मुताबिक श्रेयस पहली नजर में ज्यादा गंभीर नहीं लग रहे थे मगर जब वे अंदर आए तो पूरा ड्रेसिंग रूम उनकी 'दुर्लभ और दुर्भाग्यपूर्ण' चोट के वजह से चौंक गया था।
आपको बता दें कि अय्यर हर्षित राणा के ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी की कैच लपकने के लिए पीछे की ओर दौड़ रहे तभी वे घायल हुए।
वहीं बाद में स्कैन में पता चला कि उनके स्प्लीन (तिल्ली या प्लीहा) में चोट लगी है।
आपको बता दें कि श्रेयस अबतक 14 टेस्ट मैच, 73 वनडे इंटरनेशनल और 51 टी-20 मैच खेल चुके हैं। श्रेयस की उम्र 30 साल है।
