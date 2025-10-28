By Mohit
PUBLISHED Oct 28, 2025

कैसी है अब चोटिल श्रेयस अय्यर की तबीयत?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भारतीय खिलाड़ी श्रेयस कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हो गए थे।

तीसरे मैच में

Photo: BBCI

श्रेयस अय्यर का ईलाज सिडनी में चल रहा है। वे आईसीयू में भर्ती थे लेकिन अब मीडिया में जारी रिपोर्ट्स की मानें तो वे बाहर आ चुके हैं।

आईसीयू में भर्ती थे

Photo: BBCI

रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस को अस्पताल से डिस्चार्ज होने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं।

कुछ दिन और लगेंगे

Photo: BBCI

वहीं परिवार के लोग भी जल्द सिडनी पहुंच सकते हैं ताकि करीबी लोगों के साथ रहने से उनकी देखभाल और अच्छे से हो सके।

परिवार का साथ मिलेगा

Photo: BBCI

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज से पहले सूर्यकुमार यादव ने भी श्रेयस को लेकर कुछ बातें साझा कीं।

सूर्या क्या बोले?

Photo: BBCI

सूर्यकुमार के मुताबिक श्रेयस पहली नजर में ज्यादा गंभीर नहीं लग रहे थे मगर जब वे अंदर आए तो पूरा ड्रेसिंग रूम उनकी 'दुर्लभ और दुर्भाग्यपूर्ण' चोट के वजह से चौंक गया था।

'दुर्लभ'

Photo: BBCI

आपको बता दें कि अय्यर हर्षित राणा के ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी की कैच लपकने के लिए पीछे की ओर दौड़ रहे तभी वे घायल हुए।

पीछे की ओर

Photo: BBCI

वहीं बाद में स्कैन में पता चला कि उनके स्प्लीन (तिल्ली या प्लीहा) में चोट लगी है।

कहां लगी है चोट?

Photo: BBCI

आपको बता दें कि श्रेयस अबतक 14 टेस्ट मैच, 73 वनडे इंटरनेशनल और 51 टी-20 मैच खेल चुके हैं। श्रेयस की उम्र 30 साल है।

खेल चुके इतने मैच

Source: Insta

