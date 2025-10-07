By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 6, 2025
एंटीवेनम बनाने के लिए सांप का जहर कैसे निकाला जाता है?
सांप का जहर जानलेवा हो सकता है, लेकिन यह एंटीवेनम का मुख्य स्रोत भी है। क्या आप जानते हैं कि इस जहर को कैसे निकाला जाता है?
सांप का जहर
सांप का जहर एक जटिल प्रोटीन और एंजाइम मिश्रण है, जो शिकार को पकड़ने और पचाने में मदद करता है। यह न्यूरोटॉक्सिक या हेमोटॉक्सिक हो सकता है।
सांप के जहर की प्रकृति
सांप के जहर की संरचना एंटीवेनम बनाने में महत्वपूर्ण है। एंटीवेनम के लिए उन सांपों का चयन किया जाता है, जो क्षेत्र में आम हैं और जिनके काटने से सबसे ज्यादा खतरा होता है।
सही सांप का चयन
जहर निकालने के लिए सांपों को स्नेक फार्म्स में विशेषज्ञों की देखरेख में रखा जाता है। स्वस्थ जहर के लिए फार्म्स में तापमान, आर्द्रता और भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है।
स्नेक फार्म की भूमिका
जहर निकालने से पहले सांप को सुरक्षात्मक दस्ताने और उपकरणों का उपयोग कर सावधानी से पकड़ा जाता है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि सांप को तनाव या कई नुकसान ना हो।
जहर निकालने की तैयारी
सांप को सावधानी से पकड़कर उसके सिर को एक विशेष कंटेनर पर रखा जाता है, जिसके ऊपर पतली झिल्ली होती है। सांप को हल्के से दबाने पर वह काटता है और जहर झिल्ली के नीचे एकत्रित हो जाता है।
जहर निकालने की तकनीक
एकत्रित जहर को तुरंत ठंडा किया जाता है और फिर लियोफिलाइजेशन (फ्रीज-ड्रायिंग) प्रक्रिया द्वारा पाउडर में बदला जाता है। यह पाउडर लंबे समय तक स्थिर रहता है।
जहर को सुरक्षित रखना
एंटीबॉडी विकसित करने के लिए
जहर को घोड़े या भेड़ जैसे जानवरों में थोड़ी मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया में जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता है।
एंटीवेनम बनाने की प्रक्रिया
जानवरों के रक्त से प्लाज्मा निकाला जाता है, जिसमें एंटीबॉडी होती हैं। इस प्लाज्मा को शुद्ध करके एंटीवेनम बनाया जाता है। भारत में हैफकाइन इंस्टीट्यूट जैसे केंद्र इसका उत्पादन करते हैं।
एंटीवेनम उत्पादन
सांप का जहर, जो जानलेवा हो सकता है, वैज्ञानिक प्रक्रिया से एंटीवेनम बनकर लाखों जिंदगियां बचाता है। यह प्रक्रिया सांपों और जानवरों के प्रति नैतिकता और वैज्ञानिक कौशल का प्रतीक है।
जहर से जीवन रक्षक दवा
