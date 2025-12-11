By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 11, 2025
कितनी ऊंचाई तक सांस ले सकता है इंसान?
जिंदगी के लिए सांस का चलते रहन जरूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक इंसान कितनी ऊंचाई तक सांस ले सकता है।
सांस
जब कभी आप ऊंचाई पर जाते हैं, या पहाड़ चढ़ते हैं, तो जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है।
तकलीफ
दरअसल ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है।
ऑक्सीजन की मात्रा
इसके बाद हमें सांस लेने में परेशानी होती है। इतना ही नहीं हमें अलग से ऑक्सीजन सपोर्ट की जरुरत होने लगती है।
सांस लेने में दिक्कत
वैज्ञानिकों के अनुसार आसमान में 120 किलोमीटर ऊंचाई तक सांस ले सकते हैं।
ऊंचाई
शून्य
इसके बाद जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन शून्य होने लगता है।
जीवन उपलब्ध
इसका मतलब यह हुआ कि इंसानों के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन पृथ्वी से केवल 100 किलोमीटर तक ही उपलब्ध है।
फूलने लगती है सांस
इससे ज्यादा ऊपर जाने पर सांस फूलने लगती है।
सपोर्ट
फिर हमें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूररत होती है।
