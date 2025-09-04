By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 04, 2025

कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं मच्छर?

मच्छरों से हर शख्स परेशान रहता है। इनके काटने से मलेरिया-डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं।

मच्छरों से परेशान

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मच्छर सिर्फ जमीन के नजदीक ही उड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मच्छर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं?

मच्छरों की उड़ान

मच्छर आमतौर पर ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे कहीं भी जा सकते हैं।

कहीं भी जा सकते हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ प्रजातियां पेड़ों पर 40 फीट ऊंचाई तक अपना घर बना लेती हैं।

40 फीट

इसके अलावा कुछ 20 फ्लोर वाली बिल्डिंग से भी ऊपर देखी जा चुकी हैं। 

20 फ्लोर

वैज्ञानिकों ने हिमालय जैसी जगहों पर 8000 मीटर से भी ऊंचाई तक मच्छरों की प्रजातियां पाई हैं।

अन्य जगहें

कुछ रिसर्च के अनुसार, मच्छर बहुत दूर तक उड़ना पसंद नहीं करते हैं। आमतौर पर 50-100 मीटर के दायरे में ही रहते हैं।

दायरा

सॉल्टमार्श जैसी मच्छर की कुछ प्रजातियां 32 से लेकर 64 किमी तक उड़ सकती हैं, लेकिन ये बेहद असाधारण स्थिति होती है।

सॉल्टमार्श मच्छर

उनकी स्पीड और दूरी उनके प्रजाति और लिंग पर निर्भर करती है। औसतन वे 1 से 1.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं।

रफ्तार

