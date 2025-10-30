By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 30, 2025
अजगर कितनी तेज भाग सकता है?
सांप धरती के सबसे खतरनाक और जहरीले जीवों में से एक हैं।
सांप
दुनिया में सांप की तीन हजार से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। इनमें कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं।
प्रजातियां
लेकिन आज हम दुनिया के सबसे विशाल और लंबे सांप अजगर की बात करेंगे, जो काफी खतरनाक होता है।
अजगर
यह इतना लंबा होता है कि एक बार में 3 इंसानों को निगल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजगर कितनी तेज भाग सकता है?
स्पीड
अजगर इतने तेजी से नहीं चलते हैं। ये विशालकाय 'बड़े सांप' काफी स्लो होते हैं।
स्लो होते हैं
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजगर का रफ्तार 1 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है।
रफ्तार
अजगर की नजर कमजोर होती है। इनकी नाक के पास हीट-सेसिंग गड्ढे होते हैं जिससे ये अपने आसपास के वातावरण की थर्मल स्कैनिंग कर लेते हैं।
नजर
अजगर के मुंह में दांत होते हैं और ये सुई की नोंक जैसे नुकीले होते हैं।
नुकीले दांत
इनके साथ एक बात और है, ये अपना भोजन चबाते नहीं हैं। वास्तव में दांतों का इस्तेमाल कर अजगर अपने शिकार को पकड़ता है और फिर धीरे-धीरे निगलता है।
कैसे करता है शिकार
एक्सपर्ट मानते आए हैं कि अजगर एक बार जब अपने शिकार को कसकर लपेट लेता है तो दम घुटने से मौत हो जाती है।
दम घुटने से होती है मौत
