By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 30, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों से अब कितना पीछे हैं विराट कोहली?

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची के मैदान पर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतकीय पारी खेली है।

विराट कोहली का शतक

Pic Credit: Social Media

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 120 गेंदों में 135 रनों की पारी खेली।

135 रनों की पारी

Pic Credit: Social Media

वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का यह 52वां शतक था। वे इस फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं।

52वां शतक

Pic Credit: Social Media

हालांकि, तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है।

सचिन के नाम सर्वाधिक शतक

Pic Credit: Social Media

सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए 100 शतक लगाए। शतकों का शतक लगाने वाले सचिन को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है।

शतकों का शतक

Pic Credit: Social Media

सचिन तेंदुलकर ने एक तरफ जहां वनडे क्रिकेट में 49 शतक लगाए, वहीं टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाकर 100 शतकों का रिकॉर्ड पूरा किया।

वनडे में 49 और टेस्ट में 51

Pic Credit: Social Media

सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड से विराट कोहली अभी भी बहुत पीछे नजर आते हैं।

विराट कोहली हैं पीछे

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने टेस्ट में 30 शतक लगाए हैं और टी-20 में उनके बल्ले से एक शतकीय पारी आई है। वे इन दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं।

टेस्ट और टी-20 में शतक

Pic Credit: Social Media

वहीं, विराट कोहली ने वनडे में 52 शतक लगाए हैं। इस तरह 52, 30 और 1 को जोड़ने पर विराट कोहली के कुल शतकों की संख्या 83 होती है। यानी वे सचिन तेंदुलकर से अब भी 17 शतक पीछे हैं।

17 शतक पीछे हैं कोहली

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने ODI में कितने छक्के लगाए हैं?

 Click Here