सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों से अब कितना पीछे हैं विराट कोहली?
विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची के मैदान पर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतकीय पारी खेली है।
विराट कोहली का शतक
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 120 गेंदों में 135 रनों की पारी खेली।
135 रनों की पारी
वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का यह 52वां शतक था। वे इस फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं।
52वां शतक
हालांकि, तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है।
सचिन के नाम सर्वाधिक शतक
सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए 100 शतक लगाए। शतकों का शतक लगाने वाले सचिन को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है।
शतकों का शतक
सचिन तेंदुलकर ने एक तरफ जहां वनडे क्रिकेट में 49 शतक लगाए, वहीं टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाकर 100 शतकों का रिकॉर्ड पूरा किया।
वनडे में 49 और टेस्ट में 51
सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड से विराट कोहली अभी भी बहुत पीछे नजर आते हैं।
विराट कोहली हैं पीछे
विराट कोहली ने टेस्ट में 30 शतक लगाए हैं और टी-20 में उनके बल्ले से एक शतकीय पारी आई है। वे इन दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं।
टेस्ट और टी-20 में शतक
वहीं, विराट कोहली ने वनडे में 52 शतक लगाए हैं। इस तरह 52, 30 और 1 को जोड़ने पर विराट कोहली के कुल शतकों की संख्या 83 होती है। यानी वे सचिन तेंदुलकर से अब भी 17 शतक पीछे हैं।
17 शतक पीछे हैं कोहली
विराट कोहली ने ODI में कितने छक्के लगाए हैं?
