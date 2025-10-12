By Mohit
PUBLISHED Oct 12, 2025
सचिन के महारिकॉर्ड से कितना पीछे कोहली?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टेस्ट और टी-20 फार्मैट में अब नहीं खेलते हैं।
अब नहीं खेलते हैं
विराट अब सिर्फ वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं। शतकों के मामले में विराट अब भी पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं।
तेंदुलकर से पीछे
विराट शतकों के मामले में सचिन से अभी कितना पीछे हैं इस बारे में आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
सबसे पहले सचिन के कुल इंटरनेशनल शतकों पर नजर डाल लेते हैं। सचिन ने टेस्ट फार्मैट में कुल 51 शतक जड़े हैं तो वनडे में 49 शतक।
सचिन के शतक
Photo: ICC/FB
यानी सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का शतक पूरा किया है। वे ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज भी हैं।
इकलौते बल्लेबाज
Photo: ICC/FB
बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने टेस्ट में 30 शतक अपने नाम किए हैं तो वनडे में अबतक कुल 51 शतक जड़ चुके हैं।
टेस्ट और वनडे शतक
Photo: ICC/FB
विराट टी-20 फार्मैट में भी एक शतक जड़ने में सफल रहे हैं। यानी विराट के नाम अबतक 82 शतक दर्ज हैं।
कोहली के कुल 82 शतक
Photo: ICC/FB
विराट कोहली को सचिन के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी 19 शतक की दरकार है।
19 शतक की दरकार
Photo: ICC/FB
माना जा रहा है कि विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। विराट की उम्र 36 साल है और अगले महीने यानी 5 नवंबर को वे 37 साल के हो जाएंगे।
37 के हो जाएंगे
Photo: ICC/FB
ऐसे में विराट कोहली के पास वनडे फार्मैट में 19 शतक जड़ने का सुनहरा मौका है मगर ये इतना भी आसान नहीं।
सुनहरा मौका
सचिन तेंदुलकर ने करीब 13 साल पहले 2012 में भविष्यवाणी भी की थी कि रोहित शर्मा या विराट कोहली उनके शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं।
भविष्यवाणी
Photo: ICC/FB
आने वाले लगभग 2 साल में विराट 35 वनडे मैच खेल सकते हैं। ऐसे में चेज-मास्टर' का महारिकॉर्ड कोहली के दिमाग में चल रहा होगा।
खेल सकते हैं
Video: ICC/FB
