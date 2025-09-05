By Dheeraj Pal
कितने पढ़े-लिखे थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जानें 10 रोचक फैक्ट्स
देश के पहले उप राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि के मौके पर हर साल देशभर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह हर साल 5 सितंबर को पड़ता है।
शिक्षक दिवस
डॉ. राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी (आज का तमिलनाडु) के तिरुत्तानी में हुआ था। उनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी एक जमींदार के अधीन राजस्व अधिकारी थे।
जन्म
राधाकृष्णन ने अपनी शुरुआती शिक्षा तिरुत्तानी के के.वी. हाई स्कूल में की। फिर उन्होंने हरमन्सबर्ग इवेंजेलिकल लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ाई की।
शुरुआती पढ़ाई
इसके बाद वो चेन्नई गए। मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने 1906 में ग्रेजुएशन (BA) और पोस्ट ग्रेजुएशन (MA) की डिग्रियां हासिल कीं।
हायर एजुकेशन
डॉ. राधाकृष्णन एक बहुत ही शिक्षित और विद्वान व्यक्ति थे। उनके पास कई डिग्रियां थीं। इसमें M.A से लेकर डीलिट (मानद) (D. Litt. (Honorary), LL.D डिग्रियां थीं।
पास हैं कई डिग्रियां
इसके अलावा इनके पास डीसीएल (D.C.L.), लिटडी (Litt. D.), डीएल (D.L.), एफआरएसएल (F.R.S.L.), एफबीए (F.B.A.) की डिग्रियां हैं।
अन्य डिग्रियां
उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑल सोल्स कॉलेज का मानद फेलो (Honorary Fellow) भी बनाया गया था।
फेलो
1931 से 1936 तक उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। 1939 में उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पदभार संभाला।
कुलपति
1954 में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में उनके काम के लिए जाना जाता है।
भारत रत्न
डॉ. राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। 17 अप्रैल 1975 को डॉ. एस राधाकृष्णन का निधन हो गया।
अन्य जानकारी
