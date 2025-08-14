By Vimlesh Kumar Bhurtiya
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू?
13 अगस्त को सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के सगाई की तस्वीरें और खबरें आईं।
सचिन के बेटे की सगाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्जुन तेंदुलकर की सगाई मुंबई के एक मशहूर बिजनेसमैन की पोती के साथ हुई है।
बिजनेसमैन की पोती से
इस बिजनेसमैन का नाम रवि घई है, जिनकी पोती सानिया चंडोक से अर्जुन की सगाई की खबरें सामने आई हैं।
सानिया चंडोक
सानिया चंडोक सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की बेस्ट फ्रेंड हैं।
सारा की बेस्ट फ्रेंड
वे देखने में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती हैं। सारा के साथ उनकी कई तस्वीरें हैं।
खूबसूरत हैं सानिया
सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू कितनी पढ़ी-लिखी हैं और क्या करती हैं यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।
कितनी पढ़ी-लिखी हैं?
ऐसे में आइए आपको इसकी जानकारी देते हैं।
सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू सानिया चंडोक एक बिजनेस वुमेन हैं। वे मुंबई में एक पेट सैलून, स्पा 'मिस्टर पॉज' की डायरेक्ट हैं।
ये काम करती हैं सानिया
सानिया की पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है।
इतनी पढ़ी-लिखी हैं
