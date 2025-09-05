By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
कितने पढ़े-लिखे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन?
मौजूदा समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चर्चा में हैं।
व्लादिमीर पुतिन
Pic Credit: Social Media
लोग उनकी बारे में तरह-तरह की जानकारी चाहते हैं।
लोगों में उत्सुकता
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं।
जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं?
Pic Credit: Social Media
रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ।
पुतिन का जन्म
Pic Credit: Social Media
पुतिन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की।
प्रारंभिक शिक्षा
Pic Credit: Social Media
1970 में उन्होंने लेंसिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया।
1970 में कॉलेज में एडमिशन
Pic Credit: Social Media
पुतिन ने लेंसिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की।
लॉ की पढ़ाई की
Pic Credit: Social Media
साल 1975 में उन्होंने लॉ में डिग्री प्राप्त की।
1975 में मिली डिग्री
Pic Credit: Social Media
पुतिन ने पढ़ाई के दौरान ध्यान दिया कि कैसे कानून और राजनीति एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाद में यह समझ उनके करियर में काम आई।
कानून और राजनीति की समझ
Pic Credit: Social Media
टी 20 इंटरनेशनल में 150+ विकेट लेने वाले 2 गेंदबाज
Click Here