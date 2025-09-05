By Vimlesh Kumar Bhurtiya
कितने पढ़े-लिखे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन?

मौजूदा समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चर्चा में हैं।

व्लादिमीर पुतिन

लोग उनकी बारे में तरह-तरह की जानकारी चाहते हैं।

लोगों में उत्सुकता

ऐसे में आइए आज हम आपको उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं।

जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं?

रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ।

पुतिन का जन्म

पुतिन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की।

प्रारंभिक शिक्षा

1970 में उन्होंने लेंसिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया।

1970 में कॉलेज में एडमिशन

पुतिन ने लेंसिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की।

लॉ की पढ़ाई की 

साल 1975 में उन्होंने लॉ में डिग्री प्राप्त की। 

1975 में मिली डिग्री

पुतिन ने पढ़ाई के दौरान ध्यान दिया कि कैसे कानून और राजनीति एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाद में यह समझ उनके करियर में काम आई।

कानून और राजनीति की समझ

