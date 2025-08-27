By Dheeraj Pal
कितने पढ़े-लिखे हैं रामभद्राचार्य?
रामभद्राचार्य इस वक्त खूब सुर्खियों में हैं। इसको लोग एक संत, एक रामकथा वाचक या तुलसीदास के व्याख्याकार के रूप में जानते हैं
लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामभद्राचार्य वही व्यक्ति हैं जो न तो देख सकते हैं। लेकिन संस्कृत, हिंदी, सहितकई भाषाओं में निपुण हैं।
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि रामभद्राचार्य कितने पढ़े लिखे हैं।
रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। बचपन से ही उनका रुझान धर्म और शास्त्रों की ओर था।
दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है। उनकी गिनती आज देश के विद्वान संतों में होती है।
रामभद्राचार्य ने संस्कृत, वेद, उपनिषद, पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। उन्हें वेदांताचार्य, कवि और वक्ता के रूप में भी जाना जाता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से पढ़ाई की है। 1974 में शास्त्री (बीए) की अंतिम परीक्षा में उन्होंने टॉप किया।
इसके बाद आचार्य (एमए) की पढ़ाई भी इसी विश्वविद्यालय से शुरू कर दी। मास्टर्स के बाद उन्होंने पीएचडी भी की।
फिर उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग का अध्यक्ष बनने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी ठुकरा दी।
उन्होंने अब तक कई किताबें और लेख लिखे हैं। उन्होंने रामायण और गीता पर विस्तृत टीकाएं लिखकर विद्वानों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई।
