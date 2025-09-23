कितनी पढ़ी-लिखी हैं सारा तेंदुलकर?

सचिन

की बेटी की

पॉपुलैरिटी

का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें

इंस्टाग्राम

पर 8 मिलियन से ज्यादा

यूजर्स

फॉलो

करते हैं।