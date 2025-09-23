By Mohit
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सारा तेंदुलकर?
पूर्व भारतीय बल्लेबाज
सचिन
तेंदुलकर
की बेटी सारा
तेंदुलकर
अक्सर
अपने
ग्लैमरस
अंदाज के वजह से चर्चा में रहती हैं।
बेहद ग्लैमरस
सारा
तेंदुलकर
'
ब्यूटी
विद
ब्रेन'
का
परफेक्ट
उदाहरण मानी जा सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे काफी पढ़ी-लिखी भी हैं।
ब्यूटी
विद
ब्रेन
सचिन
की
लाडली
ने विदेश से
मेडिकल
की पढ़ाई की है मगर वे बतौर
मॉडल
काम करती हैं।
करती हैं मॉडलिंग
फैशन
इंडस्ट्री
में
एक्टिव
सारा
तेंदुलकर
की
ग्रेजुएशन
की पढ़ाई की बात करें तो
बीएससी
बॉयो
मेडिकल
साइंस
कोर्स किया हुआ है।
ग्रेजुएशन की पढ़ाई
वहीं पोस्ट
ग्रेजुएशन
की पढ़ाई की बात करें तो सारा ने
एमएससी
क्लीनिक्ल
एंड पब्लिक
हेल्थ
न्यूट्रिशन
कोर्स किया हुआ है।
पोस्ट ग्रेजुएशन
पढ़ाई के बाद
सचिन
ने सारा
तेंदुलकर
को
'
सचिन
तेंदुलकर
फाउंडेशन
'
का डायरेक्टर नियुक्त किया।
सचिन ने दी जिम्मेदारी
बला की खूबसूरत सारा पर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है। वे हर दिन
जिम
में जमकर कसरत करती हैं।
बेमिसाल लुक्स
सारा
सोशल
मीडिया
सेंसेशन
हैं। उनकी तस्वीरें
अक्सर
सोशल
मीडिया पर
वायरल
होती रहती हैं। वे
सोशल
मीडिया पर विज्ञापन के जरिए भी मोटी कमाई करती हैं।
सोशल मीडिया सेंसेशन
सचिन
की बेटी की
पॉपुलैरिटी
का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें
इंस्टाग्राम
पर 8 मिलियन से ज्यादा
यूजर्स
फॉलो
करते हैं।
बेहद पॉपुलर
आपको बता दें कि सारा
तेंदुलकर
की उम्र 27 साल है।
हाइट
की बात करें तो 5
फीट
3 इंच है।
इतनी है उम्र
