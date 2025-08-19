By Mohit
मुख्य चुनाव आयुक्त कितने पढ़े-लिखे हैं?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार बिहार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) और विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों के चलते सुर्खियों में हैं।
चर्चा में हैं
आज हम आपको मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कितने पढ़े-लिखे हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
काफी पढ़े-लिखे
सबसे पहले तो आपको बता दें कि ज्ञानेश केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं।
आईएएस रहे हैं
27 जनवरी 1964 को आगरा में जन्मे ज्ञानेश बचपन से पढ़ाई में आगे रहे।
1964 में जन्मे
ज्ञानेश ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काल्विन तालुकेदार कॉलेज से 12वीं में टॉप किया था।
12वीं में टॉप
12वीं के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, कानपुर में एडमिशन लिया। यहां से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की।
बीटेक डिग्री
साल 1988 में भारतीय प्रशासनिक सेवा पास की और ट्रेनिंग के बाद अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी संभाली।
1988 आईएएस
ज्ञानेश कुमार ने ICFAI से बिजनेस फाइनेंस की भी पढ़ाई की हुई है।
बिजनेस फाइनेंस
एजुकेशन के मामले में वे यहीं नहीं रुके उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनवायर्नमेंटल इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की।
हार्वर्ड से भी पढ़े
आपको बता दें कि ज्ञानेश यूपीए सरकार के दौरान रक्षा मंत्रालय में तैनात थे।
यूपीए सरकार में जिम्मेदारी
