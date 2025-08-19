By Mohit
PUBLISHED August 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

मुख्य चुनाव आयुक्त कितने पढ़े-लिखे हैं?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार बिहार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) और विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों के चलते सुर्खियों में हैं।

चर्चा में हैं

Photo:ECI

आज हम आपको मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कितने पढ़े-लिखे हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

काफी पढ़े-लिखे

Photo:ECI

सबसे पहले तो आपको बता दें कि ज्ञानेश केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं।

आईएएस रहे हैं

Photo:ECI

27 जनवरी 1964 को आगरा में जन्मे ज्ञानेश बचपन से पढ़ाई में आगे रहे।

1964 में जन्मे

Photo:ECI

ज्ञानेश ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काल्विन तालुकेदार कॉलेज से 12वीं में टॉप किया था।

12वीं में टॉप

Photo:ECI

12वीं के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, कानपुर में एडमिशन लिया। यहां से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की।

बीटेक डिग्री

Photo:ECI

साल 1988 में भारतीय प्रशासनिक सेवा पास की और ट्रेनिंग के बाद अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी संभाली।

1988 आईएएस

Photo:ECI

ज्ञानेश कुमार ने ICFAI से बिजनेस फाइनेंस की भी पढ़ाई की हुई है।

बिजनेस फाइनेंस

Photo:ECI

एजुकेशन के मामले में वे यहीं नहीं रुके उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनवायर्नमेंटल इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की।

हार्वर्ड से भी पढ़े

Photo:ECI

आपको बता दें कि ज्ञानेश यूपीए सरकार के दौरान रक्षा मंत्रालय में तैनात थे।

यूपीए सरकार में जिम्मेदारी

Photo:ECI

कौन हैं NDA के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन?

 Click Here