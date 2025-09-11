By Dheeraj Pal
September 11, 2025
कितने पढ़े-लिखे हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर शख्स?
आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की डिग्री और एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे।
अमीर लोग
ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। शिकागो विश्वविद्यालय से ड्रॉप आउट और इलिनोइस विश्वविद्यालय से ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहे हैं।
लैरी एलिसन
एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे सबसे शख्स हैं। उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में से 1997 में फिजिक्स और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की।
एलन मस्क
Insta: elonmusk
फिर वे कैलिफोर्निया चले गए, जहां पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन दो दिनों के बाद ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया।
छोड़ी पढ़ाई
Insta: elonmusk
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से हैं। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया।
मार्क जुकरबर्ग
facebook: Mark Zuckerberg
यहां से वो कंप्यूटर विज्ञान और मनोविज्ञान में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बीच में छोड़ दी।
ग्रेजुएशन
facebook: Mark Zuckerberg
अमेजन के संस्थापक बेजोस ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया है।
जेफ बेजोस
facebook: mythoughtsaboutstuff
गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज ने 1995 में मिशिगन विश्वविद्यालय से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
लैरी पेज
facebook:Larry Page Foundations
फिर उन्होंने 1998 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की।
उपाधि
facebook:Larry Page Foundations
