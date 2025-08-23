By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 22, 2025
क्या आसमानी बिजली गिरने से नदी या समुद्र की मछलियां मर जाती हैं?
आसमानी बिजली एक शक्तिशाली प्राकृतिक घटना है। क्या इसका असर नदी और समुद्र की मछलियों पर पड़ता है? आइए विज्ञान के आधार पर इस सवाल का जवाब जानें।
बिजली का मछलियों पर असर
आसमानी बिजली बादलों और जमीन या पानी के बीच होने वाली विद्युत ऊर्जा की तीव्र चिंगारी है। यह लाखों वोल्ट की शक्ति के साथ गिरती है।
आसमानी बिजली क्या है?
जब बिजली पानी पर गिरती है, तो विद्युत ऊर्जा पानी की सतह पर फैलती है। पानी बिजली का अच्छा चालक है, लेकिन इसका प्रभाव गहराई और पानी के प्रकार पर निर्भर करता है।
बिजली का पानी पर प्रभाव
नदी में बिजली गिरने से सतह के पास की मछलियां प्रभावित हो सकती हैं। विद्युत प्रवाह से उनकी तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कुछ मछलियां मर सकती हैं।
नदी की मछलियां खतरे में?
समुद्र में बिजली का प्रभाव सतह तक सीमित रहता है, क्योंकि खारा पानी बिजली को तेजी से फैलाता है। गहरे पानी की मछलियां आमतौर पर सुरक्षित रहती हैं।
समुद्र में मछलियां सुरक्षित?
बिजली की तीव्रता और मछली की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह के पास की मछलियां बिजली के झटके से मर सकती हैं, लेकिन गहरे पानी में इसका प्रभाव कम होता है।
मछलियों पर बिजली का असर
अध्ययनों के अनुसार, बिजली गिरने से नदी में मछलियों की मृत्यु की घटनाएं दर्ज हुई हैं, लेकिन समुद्र में बड़े पैमाने पर मछलियां मरने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है।
विज्ञान क्या कहता है?
बिजली के अलावा प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी और तापमान परिवर्तन भी मछलियों की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। बिजली को इसका एकमात्र कारण मानना गलत है।
मछलियों की मृत्यु के कारण
मछलियों को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। बिजली गिरने की स्थिति में इंसानों को पानी के पास नहीं जाना चाहिए, ताकि मछलियों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव कम हो।
बिजली से बचाव के उपाय
नदी में बिजली गिरने से सतह की कुछ मछलियां मर सकती हैं, लेकिन समुद्र में इसका प्रभाव सीमित होता है।
भ्रम और सच्चाई
