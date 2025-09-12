By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 12, 2025
कैशबैक से लेकर कई तरह के ऑफर देने वाला गुगल पे खुद कैसे कमाता है?
गूगल पे कैशबैक और ऑफर देकर यूजर्स को लुभाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खुद कैसे कमाता है? आइए जानें इसके बिजनेस मॉडल को।
गूगल पे की कमाई
गूगल पे एक डिजिटल वॉलेट है जो UPI, बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और पीयर-टू-पीयर ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है। यह तेज और सुरक्षित है।
गूगल पे क्या है?
गूगल पे कुछ मर्चेंट्स और व्यवसायों से ऑनलाइन या इन-स्टोर पेमेंट्स के लिए छोटी ट्रांजेक्शन फीस लेता है। यह इसकी मुख्य आय का स्रोत है।
मर्चेंट फीस से कमाई
गूगल पे बिजली, पानी, गैस बिल और मोबाइल रिचार्ज पर कमीशन कमाता है। ये छोटी रकम लाखों ट्रांजेक्शंस में बड़ी आय बन जाती है।
बिल पेमेंट और रिचार्ज
कैशबैक और ऑफर की रणनीति
गूगल पे रिटेलर्स और ब्रांड्स (जैसे 5 स्टार, फ्यूज) के साथ साझेदारी करता है, जो प्रचार के लिए भुगतान करते हैं। इससे आय होती है।
ब्रांड्स के साथ साझेदारी
गूगल पे यूजर्स के खर्च पैटर्न का डेटा एकत्र करता है। यह डेटा बिना निजी जानकारी बेचे ब्रांड्स को बिजनेस इनसाइट्स के लिए बेचा जाता है।
डेटा एनालिटिक्स
गूगल पे ऐप में पार्टनर ब्रांड्स के विज्ञापन और प्रोमोशनल ऑफर दिखाता है, जिससे यह अतिरिक्त आय कमाता है।
विज्ञापन और प्रोमोशन
गूगल पे का बिजनेस मॉडल
गूगल पे मर्चेंट फीस, पार्टनरशिप, डेटा एनालिटिक्स और विज्ञापनों से कमाता है। कैशबैक यूजर्स को लुभाता है, जबकि यह बिजनेस को बढ़ाता है।
गूगल पे लगातार नए फीचर्स और सेवाओं को जोड़ रहा है ताकि यह अपने यूजर बेस को बढ़ा सके और कमाई के नए रास्ते तलाश सके।
भविष्य की योजनाएं
