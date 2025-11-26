By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 26, 2025
बिना कान सांप को सुनाई कैसे देता है?
सांप एक अनोखे जीव हैं जिनमें कई हैरान करने वाली क्षमताएं होती हैं।
क्षमताएं
ये दिखने में जितने जहरीले और डरावने होते हैं, असल में उसे कई गुना ज्यादा रहस्यमयी होते हैं।
ज्यादा रहस्यमयी
बचपन में आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आता था न कि सांपों के तो कान ही नहीं होते हैं। फिर वो आखिरकार सुनते कैसे हैं?
कैसे सुनते हैं सांप?
दरअसल, सांपों के बाहरी कान नहीं होते, लेकिन वे फिर भी सुन सकते हैं।
बाहरी कान नहीं
वो जमीन के कंपन को अपने जबड़े से महसूस करते हैं और इसी से उन्हें आसपास की हलचल का पता चल जाता है।
ऐसे सुनते हैं
सूक्ष्म कंपन
जब कोई जानवर चलता है, तो उसकी चाल से धरती में बहुत ही सूक्ष्म कंपन होती है।
दिशा या खतरा
इस कंपन को पहचानकर ही सांप समझता है कि शिकार या खतरा किस दिशा में है।
जमीन को छूता है जबड़ा
सांप का शरीर जबरदस्त संवेदनशीलता वाला होता है। इसका जबड़ा जमीन को छूता है, जिसके जरिए कंपन इसके अंदरूनी हिस्से तक पहुंच जाती है।
तुलना
सांप अपने दोनों जबड़ों से अलग-अलग दिशाओं से आने वाली कंपन की तुलना करता है।
जिस तरफ उसे ज्यादा कंपन महसूस होता है, वह समझ जाता है कि आवाज या शिकार उसी दिशा में है।
महसूस
