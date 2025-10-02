By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 02, 2025
बिना कान कैसे सुनता है सांप?
सांप धरती के सबसे जहरीले जीवों में से एक हैं। किंग कोबरा समेत कई प्रजातियां तो ऐसी हैं कि काट लें तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाए।
जहरीले जीव
इनलैंड टाइपन के एक बूंद जहर में कई लोगों को मारने की शक्ति होती है। इसलिए इंसान हों या जानवर इनसे काफी दूर रहना पसंद करते हैं।
जहर
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप के तो कान नहीं होते हैं, फिर ये सुनते कैसे हैं? चलिए जानते हैं।
कैसे सुनते हैं?
सांप कोई भी बहरे नहीं होते, हां उनके सुनने की क्षमता सीमित होती है। इसकी वजह भी बेहद खास है।
क्षमता
क्योंकि सांप के बाहरी कान नहीं होते और न ही मध्य कान होते हैं।
कोई कान नहीं
बस एक छोटी सी हड्डी होती है जो उनके जबड़े की हड्डी को भीतरी कान की नली से जोड़ती है।
हड्डी
जैसे ही कोई जानवर या इंसान इनके पास पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसकी आहट को ये अपनी त्वचा से महसूस कर लेते हैं।
महसूस
यही ध्वनि जबड़े की हड्डी से होती हुई भीतरी नली तक पहुंचती है। इसी ध्वनि को वह सुन लेता है और तुरंत सक्रिय हो जाता है।
सक्रिय
एक और दिलचस्प बात, इंसान 20 से लेकर 20 हजार हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं जबकि सांप केवल 200 से लेकर 300 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं।
क्षमता
