चावल से घुन निकालने के आसान तरीके

चावल ज्यादातर घरों में बनाया खाया जाता है। लेकिन कई बार चावल के डिब्बे में घुन लग जाते हैं, जो आसानी से नहीं निकलते।

चावल

अगर आपके चावल में भी काले घुन लग गए हैं, तो चावल को फेंकने के बजाय उन्हें आसानी से निकालने का तरीका जान लें।

घुन कैसे निकालें

चावल में कम घुन है, तो तेज धूप में चावल को फैला दें। गर्मी से घुन भाग जाएंगे।

धूप

चावल का कंटेनर कुछ घटों के लिए फ्रिज में रख दें। ठंड से कीड़े मर जाएंगे। फिर उन्हें पछोरकर हटा दें।

फ्रिज

चावल के डिब्बे में तेज पत्ता डालकर रख दें। तेज पत्ते की महक से घुन बाहर निकल जाएंगे।

तेज पत्ता

लाल मिर्च

लाल मिर्च भी घुन को भगाने में मदद करेगी। डिब्बे में सूखी लाल मिर्च डालकर छोड़ दें।

लौंग

लौंग की महक भी चावलों से घुन को निकाल देगी। 4-5 लौंग की कली चावल के बीच डाल दें।

कैसे स्टोर करें

चावल से जब घुन निकल जाये, तो उसे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें। इससे घुन फिर से नहीं चढ़ेंगे।

