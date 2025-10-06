By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
दाल से कीड़े निकालने के आसान तरीके
अरहर की दाल प्रोटीन युक्त होती है, जो ज्यादतर घरों में बनाई और खाई जाती है। अरहर की दाल सेहत के लिए अच्छी होती है।
अरहर की दाल
बरसात या सर्दी में अक्सर अरहर की दाल में कीड़ लगे जाते हैं। फिर इन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है। चलिए बताते हैं इन्हें कैसे निकालें।
कीड़े कैसे निकालें
सफेद चादर पर दाल फैला दें और धूप में रखें। धूप की गर्मी से कीड़े भाग जाएंगे। साथ ही चादर पर साफ भी कर सकते हैं।
धूप दिखाएं
दाल के डिब्बे में नीम की पत्तियां रख सकते हैं। नीम पत्ती की कड़वाहट से भी ये भाग जाते हैं।
नीम की पत्तियां
बाजार में चींटी-कीड़े के लिए लक्ष्मण रेखा मिलती है। इसे लाकर दाल के डिब्बे में रखें। इससे भी घुन निकलकर भागेंगे।
लक्ष्मण रेखा
तेज पत्ता
तेज पत्ते की महक भी दाल के कीड़ों को बाहर निकाल देंगे। तेज पत्ता हर किचन में पाया जाता है।
लहसुन की कुछ कलियां छीलकर डिब्बे में रखें। इससे भी कीड़े निकल जाएंगे।
लहसुन
स्टोर कैसे करें
अरहर दाल को एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें। बीच-बीच में दाल पछोरते रहें।
किचन के चिपचिपे डिब्बे ऐसे करें साफ
Click Here