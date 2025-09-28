By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 28, 2025
Faith
घर के किचन में रखे मसालों का है ग्रहों से संबंध, जानिए इनका महत्व
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किचन के मसाले ना केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि ग्रहों को शांत कर सौभाग्य भी लाते हैं।
किचन के मसाले
मसाले ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। इन्हें दान, पूजा या भोजन में उपयोग कर ग्रह दोष कम किए जा सकते हैं।
मसालों का महत्व
हल्दी सूर्य और गुरु ग्रह से संबंधित है। इसे पूजा में चढ़ाने या भोजन में डालने से आत्मविश्वास और समृद्धि बढ़ती है।
हल्दी
लाल मिर्च मंगल ग्रह से जुड़ी है। इसे दान करने या सीमित उपयोग से मंगल दोष कम होता है और साहस बढ़ता है।
लाल मिर्च
धनिया बुध ग्रह से संबंधित है। इसके बीज या पत्तियों का उपयोग बुद्धि, संचार और व्यापार में सफलता देता है।
धनिया
जीरा शुक्र ग्रह से जुड़ा है। इसे भोजन में डालने या दान करने से सुख, वैभव और प्रेम संबंध मजबूत होते हैं।
जीरा
सौंफ शनि ग्रह से संबंधित है। इसका उपयोग या दान शनि दोष को कम करता है और अनुशासन बढ़ाता है।
सौंफ
काली मिर्च राहु ग्रह से जुड़ी है। इसे दान करने या सावधानी से उपयोग करने से राहु की नकारात्मकता कम होती है।
काली मिर्च
मसालों को पूजा में चढ़ाएं, दान करें या भोजन में संतुलित उपयोग करें। ज्योतिषी से सलाह लेकर ग्रह दोष कम करें।
मसालों के उपयोग
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
