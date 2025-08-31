By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 31, 2025
आखिर मच्छर इंसानों की गंध कैसे पहचान लेते हैं?
मच्छर इंसानों को ढूंढने में इतने सक्षम क्यों हैं? वे हमारी गंध को कैसे पहचान लेते हैं? आइए जानें इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य।
मच्छर और इंसानी गंध
मच्छरों के एंटीना में विशेष रिसेप्टर्स होते हैं, जो गंध को पहचानते हैं। ये रिसेप्टर्स इंसानों की गंध को दूर से ही भांप लेते हैं।
मच्छरों का गंध सेंसर
मच्छर हमारी सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को पहचानते हैं। यह उन्हें 50 मीटर दूर से इंसान का पता लगाने में मदद करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका
इंसान के पसीने में लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे रसायन होते हैं, जो मच्छरों को आकर्षित करते हैं।
पसीने की गंध
मच्छर इंसान के शरीर की गर्मी (ऊष्मा) को भी भांप लेते हैं। यह उन्हें रात में या अंधेरे में इंसान ढूंढने में मदद करता है।
शरीर की गर्मी
मच्छर गंध के अलावा दृष्टि का भी उपयोग करते हैं। वे गहरे रंगों और हिलते हुए ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख लेते हैं।
मच्छरों की दृष्टि
गर्भवती महिलाएं, अधिक पसीना वाले लोग या जिनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, वे मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करते हैं।
खास लोगों का आकर्षण
मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट, हल्के रंग के कपड़े और साफ-सफाई का ध्यान रखें। परफ्यूम का कम उपयोग करें।
मच्छरों से बचाव
मादा मच्छर ही खून चूसती हैं और गंध पहचानने में नर से ज्यादा सक्षम होती हैं। उनकी गंध पहचानने की शक्ति कुत्तों से भी तेज है।
मच्छरों की गंध शक्ति
मच्छर इंसानों की गंध को कार्बन डाइऑक्साइड, पसीने और गर्मी से पहचानते हैं। सही सावधानियों से इनसे बचा जा सकता है।
विज्ञान का चमत्कार
