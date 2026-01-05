By Navaneet Rathaur
आखिर आसमान में रंग-बिरंगी ऑरोरा लाइट्स कैसे बनती हैं?
रात के समय आसमान में लहराती रंग-बिरंगी ऑरोरा या पोलर लाइट्स हर किसी का मन मोह लेती हैं। ये ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा दिखती हैं। लेकिन ये बनती कैसे हैं? आइए जानते हैं इसका विज्ञान।
ऑरोरा लाइट्स
सूरज पर सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म होते हैं। इससे चार्ज्ड पार्टिकल्स (प्रोटॉन-इलेक्ट्रॉन) की तेज धारा अंतरिक्ष में निकलती है, जिसे सोलर विंड कहते हैं।
सूरज से होती है इसकी शुरुआत
सोलर विंड जब पृथ्वी की ओर आते हैं, तो मैग्नेटोस्फीयर (पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र) इन्हें रोक लेता है। लेकिन ध्रुवों के पास कमजोर होने से कुछ अंदर घुस जाते हैं।
मैग्नेटोस्फीयर रोक लेता है
ध्रुवों के पास करीब 80-300 किमी ऊंचाई पर ये पार्टिकल्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस से टकराते हैं। इनके टक्कर से जो ऊर्जा निकलती है वो रोशनी के रूप में चमकती है।
ऊपरी वायुमंडल में टक्कर
100 किमी ऊंचाई पर ऑक्सीजन के टक्कर से हरा रंग बनता है और यह सबसे ज्यादा दिखता है। वहीं ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन से ही टक्कर होने पर लाल रंग बनता है, जो दुर्लभ लेकिन खूबसूरत होता है।
हरा रंग सबसे आम
नाइट्रोजन से बैंगनी, नीला और गुलाबी रंग आते हैं। अलग-अलग ऊंचाई और गैस से रंग बदलते रहते हैं।
नाइट्रोजन से नीला या बैंगनी रंग
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर कमजोर है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस, दक्षिणी पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के पास ही पार्टिकल्स अंदर घूस पाते हैं।
ध्रुवों के पास ही क्यों?
भारत भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए सामान्य तौप पर नहीं दिखती है। लेकिन सोलर स्टॉर्म मजबूत हो, तो लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में लाल-बैंगनी ऑरोरा दिख सकती है।
भारत में ऑरोरा लाइट्स
2024 और 2025 में लद्दाख में ऑरोरा देखी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 में सोलर साइकिल पीक पर होगी, इसलिए उत्तर भारत में फिर देखने की उम्मीद है।
2024-25 में भारत में दिखी
ऑरोरा सूरज और पृथ्वी की मिलन की कहानी है। उम्मीद किया जा रहा है कि इस साल ऑरेरा लाइट्स भारत में भी नजर आएगा।
प्रकृति का अनमोल तोहफा
