By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 28, 2025

मूषक कैसे बना गणेश जी की सवारी?

मूषक बनने का श्राप

गणेश चतुर्थी चल रही है। देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश का वाहन मूषक है।

गणेश जी का वाहन

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश ने अपना वाहन मूषक ही क्यों चुना? चलिए इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं।

मूषक कैसे बना वाहन

पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र देव अपनी सभा में चर्चा कर रहे थे। वहां क्रोंच नाम का गांधर्व भी मौजूद था

इंद्र की सभा

इस दौरान वो कुछ अनुचित कार्य कर सभा को भंग कर रहा था। ऐसे में क्रोंच का पैर गलती से मुनि वामदेव को लग गया

सभा को किया भंग

क्रोध में आकर मुनि वामदेव ने क्रोंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया। मुनि वामदेव के इस श्राप से वो विशालकाय मूषक बन गया।

मूषक बनने का श्राप

मुनि के श्राप से बेहोश होकर वो सीधे ऋषि पराशर के आश्रम में गिर पड़ा। वहां उसने बहुत उद्दंडता की। सभी के वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया।

आश्रम में गिरा

आश्रम का सार अन्न खत्म कर दिया। उस दौरान भगवान गणेश भी वहां मौजूद थे। उन्होंने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका।

पाश फेंका

भगवान गणेश के पाश ने मूषक ढ़ूंढ निकाला। फिर उसने गणेश जी से अपने प्राणों की भीख मांगी। गणेश जी ने मूषक से वरदान मांगने के लिए कहा।

वरदान

लेकिन मूषक ने मना कर दिया। इसके बाद गणेश जी ने कहा कि तुम मेरे वाहन बनो। इसी तरह गणेश जी की सवारी मूषक बन गया।

गणेश जी ने बनाया वाहन

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

