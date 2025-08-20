By Mohit
ऑनर X7c 5G स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन

चीनी स्मार्टफोन मेकर ऑनर ने इंडियन मार्केट में X7c 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

Photo: Honor

स्मार्टफोन में डुअल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्स्ल का है तो सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्स्ल का डेप्थ सेंसर है।

रियर कैमरा

Photo: Honor

वीडियो कॉलिंग और बेसिक फोटोग्राफी के लिए 5 मेगापिक्स्ल सेल्फी कैमरा दिया गया है।

फ्रंट कैमरा

Photo: Honor

स्मार्टफोन की डिस्प्ले 6.8 इंच फुल एचडी प्लस है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट और 2412x1080 पिक्स्ल के साथ आती है।

डिस्प्ले

Photo: Honor

X7c 5G स्मार्टफोन में 4 Gen 2 SoC स्नैपड्रैगन चिपसेट दिया गया है।

चिपसेट

Photo: Honor

कंपनी ने ये स्मार्टफोन 5200mAh की बैटरी के साथ मार्केट में उतारा है। बैटरी को फास्ट चार्जिंग 35W सपोर्ट मिलता है।

बैटरी

ग्रीन और व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है।

कीमत

Photo: Honor

X7c 5G स्मार्टफोन एंडरॉइड 14 पर आधारित मैजिक OS 8.0 पर काम करता है।

एंडरॉइड 

Photo: Honor

स्मार्टफोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। यानी काफी हद तक पानी की हल्की बूंदों से बचाव होगा।

IP64 रेटिंग

Video: Fauxles/Pexels

