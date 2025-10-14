By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 14, 2025
ग्लोइंग पिंक स्किन के लिए DIY गुलाब क्रीम
गुलाब की पंखुड़ियां त्वचा के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं जिससे त्वचा निखरती है, इनसे फेस क्रीम भी बना सकते हैं।
गुलाब की पंखुड़ियां
घर पर क्रीम बनाने के लिए ताजा गुलाब की पंखुड़ियां, एलोवेरा जेल, नारियल तेल और विटामिन ई कैप्सूल चाहिए।
कैसे बनाएं?
सबसे पहले, गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छी तरह से धो लें और पीसकर एक महीन पेस्ट बनाएं।
1
अब तैयार पेस्ट में एलोवेरा जेल और नारियल तेल डालकर अच्छी तरह फेंटें।
2
क्रीमी टेक्सचर आने लगे तो इसमें विटामिन E कैप्सूल भी मिक्स करें और फिर स्टोर कर लें।
3
अब इस क्रीम को दिन में 2-3 बार लगाएं और हल्के हाथ से मसाज भी करें।
रोजाना लगाएं
यह क्रीम ना सिर्फ गुलाबी निखार के लिए बल्कि स्किन को हाइड्रेट करने और चमकदार बनाने के लिए भी फायदेमंद है।
फायदे
यूं तो घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन आपकी स्किन सेंसेटिव है तो पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
