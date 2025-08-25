By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 25, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Beauty

होठों को सॉफ्ट रखेगा होममेड लिप ऑयल

गर्मी या बरसात के मौसम में होठों के फटने की समस्या हो जाती है। फिर होठों से नमी और चमक खो जाती है।

ड्राई लिप्स

वैसे तो आजकल कई तरह के लिप बाम आने लगे हैं। लेकिन उनसे होंठ काले हो जाते हैं। 

लिप बाम

अगर आप भी ड्राई लिप्स और कालेपन से परेशान हैं, तो होठों पर घर का बना लिप ऑयल लगाएं।

लिप ऑयल

चलिए बताते हैं लिप ऑयल को बनाने और इसे लगाने का तरीका। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

कैसे बनाएं

नारियल तेल

नारियल तेल स्किन के लिए मॉइश्चराइजर का काम करता है। नारियल तेल में विटामिन ई जैसे तत्व पाये जाते हैं।

रोजमेरी ऑयल

रोजमेरी ऑयल में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को डीप क्लीन कर सॉफ्ट बनाते हैं। 

बनाने का तरीका

इन दोनों तेलों को 5-5 बूंद लेना है और मिलाकर रखना है। फिर हल्का गुनगुना करें।

स्टोर करें

PC: IMDb

जब ये ठंडा हो जाये, तब एक शीशी में भरकर रख लें। आप इसे फ्रिजर में रखकर जमा भी सकते हैं।

कब लगाएं

रात को सोने से पहले इस लिप ऑयल को होठों पर लगा लें। आपके लिप्स फटेंगे नहीं और सॉफ्ट बने रहेंगे।

खास टिप्स

लिप ऑयल लगाने से पहले होठों को अच्छे से साफ कर लें। होठों से लिपस्टिक वगैरह हटा लें।

टूटी लिपस्टिक से बनाएं नेल पॉलिश, जानें तरीका

 Click Here