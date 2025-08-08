By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 09, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Beauty

बालों को दें नेचुरल टच: बनाएं हेयर बूस्टर ऑयल!

बालों के लिए तेल जरूरी क्यों है? तेल से बालों को पोषण मिलता है और विकास होता है।

हेयर ऑयलिंग

सामग्री: नारियल तेल, बादाम तेल, कैस्टर ऑयल, विटामिन E कैप्सूल और आंवला पाउडर।

घरेलू...

बनाने की विधि: तेलों को मिलाएं, आंवला पाउडर डालें और हल्की आंच पर गर्म करें।

सरल विधि

विटामिन E, बालों को मजबूत बनाता है और स्कैल्प को हेल्दी रखता है।

विटामिन E 

आंवला, बालों की जड़ों को मजबूती देता है और बालों का झड़ना कम करता है।

आंवला 

तेल को उंगलियों की मदद से स्कैल्प पर लगाएं और अच्छे से मालिश करें।

मालिश करें

नियमित उपयोग से बाल घने, मजबूत और चमकदार बनते हैं। तेल को ज्यादा गर्म ना करें और रातभर लगाकर छोड़ दें।

फायदे

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

नोट

त्वचा के लिए मलाई के नुकसान!

 Click Here