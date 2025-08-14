By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 14, 2025

LIVE HINDUSTAN

2 चीजों से बनाएं एंटी-फ्रिज हेयर मास्क!

Beauty

फ्रिजीनेस एक कॉमन हेयर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई बार बाल रूखे-बेजान भी नजर आते हैं। इसके लिए नेचुरल हेयर मास्क लगा सकते हैं।

बालों की फ्रिजीनेस

दही और एलोवेरा का मिश्रण बालों को पोषण और चमक देता है, इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं।

हेयर मास्क

Video: Pexels

दही में प्रोटीन और लैक्टिक एसिड होते हैं जो बालों को मजबूती प्रदान करते हैं।

दही

बालों में शाइन और हाइड्रेशन के लिए एलोवेरा जेल बेहतरीन विक्लप है।

एलोवेरा जेल

दही और एलोवेरा जेल को अच्छे से मिलाएं और बालों में कुछ देर के लिए लगाकर छोड़ दें, बाद में पानी से साफ कर लें।

सरल विधि

फ्रिजीनेस के अलावा यह मास्क बालों के झड़ने को कम करता है और नए बालों के विकास को भी प्रोत्साहित करता है।

फायदे

यह मास्क स्कैल्प की सूजन को कम करता है और डैंड्रफ से राहत दिलाता है।

अन्य

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

नोट

अंडरआर्म्स की बदबू से पाएं छुटकारा, 6 नुस्खे

 Click Here