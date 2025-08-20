By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 20, 2025
सिर्फ 3 घरेलू चीजें और
रूसी से
पाएं
छुटकारा!
डैंड्रफ एक कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है जो स्कैल्प की खुजली और फ्लेक्स का कारण बनती है। इससे राहत के लिए घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं।
डैंड्रफ
Photo: Adobe Stock
कपूर, नारियल तेल और तुलसी का मिश्रण डैंड्रफ को दूर करने में प्रभावी है।
घरेलू नुस्खा
कपूर के एंटी-फंगल गुण डैंड्रफ के कारण बनने वाले फंगस को खत्म करते हैं।
कपूर
नारियल तेल स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और खुजली से राहत दिलाता है।
नारियल तेल
तुलसी के पत्ते स्कैल्प की सफाई में मदद करते हैं और बालों को स्वस्थ बनाते हैं।
तुलसी
मिश्रण बनाने के लिए कपूर को नारियल तेल में घोलें और तुलसी के पत्तों को मिलाएं। हफ्ते में दो बार इस पेस्ट को बालों में लगाएं।
बालों में लगाएं
Video: Pexels
नियमित उपयोग से आपको डैंड्रफ-फ्री, मजबूत और चमकदार बाल मिलेंगे।
फायदे
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
